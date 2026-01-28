إحباط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات ب110 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 110 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى دولى يضم (21 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم "18 عنصر يحملون جنسية دول مختلفة") بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية للبلاد تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم (قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "كوكايين ، بودر ، هيدرو ، حشيش ، آيس"- كمية من الأقراص المخدرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (110 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.





