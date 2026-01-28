القبض على 6 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادى صحى بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (6 سيدات ، شخصين "لـ3 منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.