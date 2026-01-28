القبض على السائق.. الداخلية تكشف تفاصيل قفز طالبة من ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قفز طالبة من "ميكروباص" أثناء سيره مما أدى لإصابتها بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالبة "مصابة بجروح وكسور – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤال والدها قرر أنه حال إستقلال نجلته سيارة "ميكروباص" فى طريقها لمدرستها قامت بالقفز من السيارة حال سيرها لقيام قائدها بالسير برعونة مما أدى لإصابتها.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة "لا يحمل رخصة قيادة").

وبمواجهته إعترف بقيام المذكورة بالقفز من السيارة حال سيرها على النحو المشار إليه وإنصرافه عقب وصول سيارة الإسعاف.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.