الدوري المصري.. تشكيل غزل المحلة ووادي دجلة

استقر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، على تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، معتمدًا على مزيج متوازن بين الخبرة والشباب لتعزيز فرص الفريق في المباراة.

وجاء تشكيل "زعيم الفلاحين" كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

عامر عامر خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا

أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو

معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو خط الهجوم: جريندو، جيمي موانجا

في المقابل، أعلن وادي دجلة تشكيله الرسمي لمواجهة غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام

عمرو حسام خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش

شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش خط الوسط: محمد عبد العاطي، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا

محمد عبد العاطي، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا خط الهجوم: علي حسين

ويترقب عشاق الدوري المصري المباراة، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الفريقين على نقاط المباراة الثلاث.