توافد كثيف من المواطنين على معرض الكتاب

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات.

إقبال كبير منذ الساعات الأولى

شهد المعرض توافدًا، كثيفًا للزوار في اليوم السابع من انطلاقه، حيث توافد جمهور غفير من محبي القراءة من جميع الأعمار.

مشاركة دولية واسعة: يشارك في المعرض هذا العام 1457 دار نشر من 83 دولة، ما يجعله أوسع مشاركة دولية في تاريخ المعرض.

فعاليات ثقافية متنوعة

يتضمن المعرض هذا العام العديد من الندوات الثقافية، مثل ندوة حول العلاقات المصرية الرومانية وندوة تخص الأديب نجيب محفوظ، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية أخرى.

تخصيص مساحة للشباب:

لأول مرة، تم تخصيص مساحة لطلاب الجامعات من خلال ملتقى شعري تنافسي، مع طباعة أعمال المشاركين وتكريم الفائزين.

مخيم "أهلنا وناسنا" لعرض التراث الثقافي:

تم إطلاق مخيم خاص لعرض التراث الثقافي غير المادي للمحافظات المصرية، بمشاركة قصور الثقافة وأكاديميات الفنون.

أنشطة للأطفال: يضم المعرض أيضًا ركنًا خاصًا للأطفال، يتضمن ورش عمل تفاعلية في الرسم والحكي والتلوين.

الفعاليات مستمرة في جذب الجمهور وتعزيز الثقافة والمعرفة.