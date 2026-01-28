قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«رعاية نموذجية ورفقة داعمة».. جلسة حوارية للهلال الأحمر بمعرض الكتاب

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

خصّص الهلال الأحمر المصري محور فعاليات اليوم السادس من مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حول رعاية كبار السن، وذلك ضمن برنامج متكامل من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تعكس رسالة الهلال الأحمر المصري الإنسانية ودوره الوطني في خدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار، نظم الهلال الأحمر المصري جلسة حوارية بعنوان «رعاية نموذجية ورفقة داعمة في ربيع العمر»، ناقشت سبل دعم كبار السن وتعزيز جودة حياتهم من خلال الرعاية المتكاملة والدعم النفسي والاجتماعي، بمشاركة نعمت هانم صفى الدين، عضوة مجلس إدارة تنفيذي في جمعية التعارف الخيرية و دار الهنا للمسنين، والدكتورة مها عوض محمود استشاري باطنة وطب المسنين وأمراض الشيخوخة دكتوراه طب المسنين جامعة عين شمس، حاورتهم الدكتورة زينب ثاقب مستشارة الخدمات الصحية بالهلال الأحمر المصري. 

ناقشت الجلسة سبل ترسيخ مفاهيم الرعاية السليمة لكبار السن، من خلال الجمع بين الخبرة العملية في إدارة دور رعاية نموذجية والرؤية الطبية المتخصصة في طب المسنين، بما يسهم في تصحيح بعض المفاهيم المجتمعية الخاطئة حول دور رعاية كبار السن، وإبرازها كبيئة آمنة وداعمة قائمة على الاحترام والكرامة.

وتناولت الجلسة الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين، ومعايير اختيار دار الرعاية والفريق الطبي ومرافق المسن المؤهل، إلى جانب دور الأسرة كشريك أساسي في الرعاية، وإسهامات الهلال الأحمر المصري في دعم وتحسين جودة الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة لكبار السن.

كما شهد جناح الهلال الأحمر المصري تنظيم عروض تعريفية حول رسالته وخدماته ودوره المجتمعي، إلى جانب عرض أفلام قصيرة ولقاءات تفاعلية توثق الأثر الإنساني لجهوده داخل المجتمع.

وضمن فعاليات اليوم السادس، قدم الجناح عرضًا تفاعليًا مباشرًا بعنوان «أنقذ حياة»، للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية بأسلوب عملي مبسط، بالإضافة إلى عرض حي حول الإسعافات الأولية النفسية، بهدف تعزيز قدرة الأفراد على التدخل السريع ودعم الآخرين في المواقف الطارئة.

وشهد جناح الهلال الأحمر المصري تفاعلًا لافتًا من الأطفال من خلال برنامج «المنقذ الصغير»، وتنفيذ أنشطة «مساحة أمان للأطفال»، بالإضافة إلى مبادرة «روح وجسد» الموجهة للمراهقين والشباب.

وعلى هامش فعاليات المعرض، شارك الهلال الأحمر المصري في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بمنتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدى سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

وفي سياق متصل، تواصل فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في التأمين الطبي لزوار المعرض وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، واستمرار حملات التبرع التطوعي بالدم.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري معرض القاهرة الدولي للكتاب رعاية كبار السن

