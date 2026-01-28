موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. والقنوات الناقلة

يسدل اليوم، الأربعاء، الستار على مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم انطلاق منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 36 فريقًا، يخوض كل منهم 8 مباريات في مرحلة الدوري، حيث يلعب 4 مباريات على أرضه و4 خارج ملعبه أمام 8 أندية مختلفة.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق الحاصلة على المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين في جولات الملحق ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق إضافية تتأهل إلى ثمن النهائي.

قرعة ملحق دور الـ16:

وتجرى قرعة الملحق يوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا القناة الإخبارية المفتوحة.

ويتم وضع الفرق المشاركة في الملحق وفق ترتيبها في جدول الدوري: يصطدم صاحب المركز التاسع بمن يحتل المراكز 23 أو 24، والعاشر بالآخر، بينما يواجه 11 و12 فرقًا من المراكز 21 و22، وهكذا.

ويُقام لقاء الإياب على أرض الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 16.

كما يسمح النظام بأن تلتقي الفرق التي تواجهت سابقًا في مرحلة الدوري، أو التي تنتمي إلى نفس الدوري المحلي.

موعد مباريات الملحق المؤهل ودور الـ16:

تُقام مباريات الذهاب من دور الـ16 في 10 و11 مارس 2026، على أن تُلعب مباريات الإياب في 17 و18 من نفس الشهر، لتحديد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.