زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السفير الكندي في جولة ميدانية داخل مصانع شركة غزل المحلة.. صور

شركة غزل المحلة
شركة غزل المحلة
الغربية أحمد علي

تواجد السفير الكندي بالقاهرة، اليوم الأحد، داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في زيارة هامة داخل المدينة العمالية من أجل زيارة عدد من الأماكن الهامة و التاريخية من أهمها شركة مصر للغزل والنسيج داخل قلعة الصناعة المصرية.

جولة ميدانية 

كان الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس حي أول المحلة الكبرى،اليوم الأحد، ️في إستقبال السفير Ulric Shannon سفير كندا بالقاهرة ووفد من السفارة الكندية لزيارة ميدانية لمتابعة مشروع ممول من كندا "حارس المياه" تقنية مناخية بقيادة الشباب، والذي يهدف للكشف عن التسربات وتحسين كفاءة استخدام المياه في الأحياء العشوائية بالشراكة مع جمعية الإمام للتنمية والثقافة بمدينة المحلة الكبرى.

تفقد مصانع شركة غزل المحلة 

️وأعرب السفير الكندى عن حفاوة الإستقبال وجمال مدينة المحلة العريقة والمناطق التاريخية المتواجدة داخل المدينة العمالية والمعروفة باساس الصناعة عالمياً.

اخبار محافظة الغربية السفير الكندي توجيهات جولة ميدانية داخل شركة غزل المحلة

