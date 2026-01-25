السفير الكندي في جولة ميدانية داخل مصانع شركة غزل المحلة.. صور

تواجد السفير الكندي بالقاهرة، اليوم الأحد، داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في زيارة هامة داخل المدينة العمالية من أجل زيارة عدد من الأماكن الهامة و التاريخية من أهمها شركة مصر للغزل والنسيج داخل قلعة الصناعة المصرية.

جولة ميدانية

كان الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس حي أول المحلة الكبرى،اليوم الأحد، ️في إستقبال السفير Ulric Shannon سفير كندا بالقاهرة ووفد من السفارة الكندية لزيارة ميدانية لمتابعة مشروع ممول من كندا "حارس المياه" تقنية مناخية بقيادة الشباب، والذي يهدف للكشف عن التسربات وتحسين كفاءة استخدام المياه في الأحياء العشوائية بالشراكة مع جمعية الإمام للتنمية والثقافة بمدينة المحلة الكبرى.

تفقد مصانع شركة غزل المحلة

️وأعرب السفير الكندى عن حفاوة الإستقبال وجمال مدينة المحلة العريقة والمناطق التاريخية المتواجدة داخل المدينة العمالية والمعروفة باساس الصناعة عالمياً.