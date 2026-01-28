بتخفيضات تصل لـ 30%.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات

مع اقتراب نسائم شهر رمضان المبارك تزايد بحث الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات عن أماكن معارض أهلا رمضان 2026 عبر محركات البحث المختلفة من أجل شراء المستلزمات الخاصة بالشهر الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات

كشفت مديريات التموين في المحافظات، عن أماكن معارض أهلا رمضان 2026 والتي تعمل علي توفير كافة السلع والمستلزمات الخاصة بشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة تصل من 15% ل30% عن أسعار السلع في المحلات التجارية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

في محافظة القاهرة، حددت الغرفة التجارية بالقاهرة الأماكن التي ستشهد إقامة معارض معارض أهلا رمضان فيها، وهي:

ـ المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

ـ المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

ـ شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

ـ بولاق أبو العلا: شارع الوكالة

ـ دار السلام: 66 شارع الفيوم.

ـ حلوان: شارع سلاح المهندسين والمعصرة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة أماكن إقامة معارض أهلًا رمضان في المحافظة، في هذه الأماكن:

ـ مول العرب.

ـ شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

ـ شارع المطار بإمبابة.

ـ معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ـ معرض زهراء أكتوبر الجديدة

ـ معرض حدائق أكتوبر.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الإسكندرية

تأتي أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الاسكندرية في:

ـ ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة.

ـ مناطق العطارين، الجمرك، والمنشية.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة القليوبية

ويمكن للمواطنين الحصول علي تخفيضات السلع في معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية في الأماكن التالية:

ـ بنها أمام الموقف الجديد.

ـ ميدان المؤسسة.

ـ شرق شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

ـ القناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع.

ـ الخانكة بجوار مساكن الدواجن.

معارض أهلا رمضان 2026 في المنوفية والسويس

جهزت مديرية التموين في محافظة المنوفية أماكن معارض أهلا رمضان ومنها:

ـ شبين الكوم.

ـ في منوف.

ـ في الشهداء.

وفي محافظة السويس

ـ في أرض المعارض طريق النصر.

ـ شوادر الزهراء والسقالة.

ـ ميدان عبد المنعم رياض.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظتي البحيرة والشرقية

عن أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحيرة، فإنها ستكون في الأماكن التالية:

ـ أرض المعارض بدمنهور.

ـ معارض ديرب نجم

ـ القنايات

ـ أبو حماد

ـ الحسينية.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الدقهلية

حددت مديرية التموين في محافظة الدقهلية أماكن معارض أهلا رمضان ومنها:

ـ معرض أهلا رمضان في حي شرق وحي غرب المنصورة ومعرض مديرية الأمن.

ـ في السنبلاوين وأجا ودكرنس.

ـ في الغرفة التجارية ومنية النصر.

ـ بلقاس أمام حديقة النيل.

ـ شربين بجوار كوبري المرور.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسيوط

أتاحت مديرية التموين في محافظة أسيوط أماكن معارض أهلا رمضان 2026 وهي:

ـ مدينة أسيوط شرق وغرب.

ـ أبوتيج.

ـ القوصية.

ـ ديروط.

ـ ابنوب.

ـ ساحل سليم.

ـ الغنايم.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسوان

وفرت مديرية التموين في محافظة أسوان، عدد من المعارض الخاصة بأهلا رمضان وتوفير السلع الكاملة للمواطنين في:

ـ مدينة أسوان بجراج جامع الطابية أمام مركز شباب بدر.

ـ مدينة أسوان الجديدة.

ـ في ادفو.

ـ كوم أمبو.

ـ نصر النوبة.

ـ دراو.

ـ مدينة أبو سمبل السياحية.