بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم قدوم الشهر الفضيل لما يحمله من نفحات إيمانية وأجواء روحانية، تتمثل في صلاة التراويح وتلاوة القرآن داخل المساجد، ومع قرب شهر الصيام يزداد البحث خلال هذه الفترة عن موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر، استعدادًا لاستقباله بالصيام والعبادة.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، ليبدأ بعدها العد التنازلي على موعد بداية شهر رمضان 2026 وسوف نعرض في السطور التالية تفاصيل مهمة عن أول يوم وعدد ساعات الصيام هذا العام.

بداية شهر رمضان 2026

أظهرت الحسابات الفلكية الأولية، أن بداية شهر رمضان 2026 سيكون موعدها في مصر هو يوم الأربعاء والموافق 18 فبراير.

وينتظر المصريون بيان استطلاع رؤية هلال شهر رمضان والتي سوف تعلنه دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء 17 فبراير المقبل.

ساعات الصيام بداية شهر رمضان 2026

ومع بداية شهر رمضان 2026 يتساءل البعض عن عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 2026، ووفقا لموقع هيئة المساحة فإن أذان الفجر في بداية شهر رمضان 2026 بالقاهرة وعدد من المحافظات سيكون كالآتي:

القاهرة: 5:05 ص

الإسكندرية: 5:11 ص

أسوان: 4:57 ص

مطروح: 5:21 ص

الغردقة: 4:54 ص

شرم الشيخ: 4:53 ص

أذان المغرب بداية شهر رمضان 2026

وأما عن موعد أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: 5:46 م

الإسكندرية: 5:50 م

أسوان: 5:45 م

مطروح: 6:00 م

الغردقة: 5:38 م

شرم الشيخ: 5:36 م

وسيكون عدد ساعات الصيام بداية شهر رمضان 2026 في القاهرة هو نحو 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام من خلال طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

عبادات استقبال بداية شهر رمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، وخصوصا أن شهر الصيام هذا العام سيكون في فصل الشتاء، يستحب للمسلم أن يعتاد على القيام بـ 4 عبادات يسيرة وفي ذات الوقت تعادل أجر قيام الليل، إليك أبرز هذه العبادات كما وردت في السنة النبوية المطهرة:

أولا: المحافظة على صلاة الجماعة في فريضتي العشاء والفجر

تعد صلاة الجماعة في الفجر والعشاء من أقصر الطرق لنيل أجر قيام الليل كاملاً؛ فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وذلك وفقاً لما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ثانيا: أداء 4 ركعات قبل الظهر

لهذه الركعات فضل خاص لا يدركه الكثيرون، حيث ورد عن النبي ﷺ أن "أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر"، مما يجعلها فرصة ذهبية خلال النهار لتحصيل أجر صلاة جوف الليل.

ثالثا: قراءة مائة آية من القرآن في الليلة

بجهد يسير لا يتجاوز دقائق معدودة، يمكنك كتابة اسمك مع القانتين؛ فقد أخبرنا النبي ﷺ أن من قرأ مائة آية في ليلة كُتب له "قنوت ليلة"، أي أجر قيامها وتعبدها.

رابعا: التخلق بالأخلاق الحسنة

لم تقتصر الأجور على العبادات الشعائرية فقط، بل شملت المعاملات أيضاً؛ فالمؤمن الذي يتحلى بحسن الخلق يرفع الله درجته ليبلغ بها درجة "قائم الليل صائم النهار"، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.