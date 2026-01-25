قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض أهلًا رمضان بسيدي غازي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة سيدي غازي، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد محافظ كفرالشيخ المعرض بالكامل وتحدث مع جميع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 11 عارضًا يقدمون مجموعة متكاملة من السلع من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

شدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها من 10% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

كلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

تقام معارض «أهلًا رمضان» بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، ضمن التنسيق المشترك لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لآراء المواطنين، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

