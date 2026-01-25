قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة ثقافية موسعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، ورافقه كل من الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الالسن، والدكتور محمود عبد العزيز عميد كلية التربية، والدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، وبمشاركة متميزة من طلاب مختلف الكليات.

وخلال الزيارة، تفقد وفد الجامعة جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، بالإضافة لتفقد عدد من مختلف دور النشر، واطلع على أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية والأدبية.

كما حرص الطلاب على اقتناء الكتب والمشاركة في الفعاليات الثقافية والندوات الفكرية التي يشهدها المعرض، بما يعكس اهتمام الجامعة بتنمية مهارات القراءة والبحث والاطلاع لدى طلابها.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إتاحته الفرصة أمام طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة جاءت حرصًا من إدارة الجامعة على تثقيف طلابها وتحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم، مؤكداً أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الجامعة تنظم سنوياً رحلات طلابية لزيارة المعرض على أفواج متتالية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن مشاركة الجامعة في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية الجامعة لبناء الإنسان المصري الواعي، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل أحد المحاور الأساسية في تشكيل وعي الطلاب وتنمية قدراتهم الفكرية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات الثقافية التي تفتح آفاق المعرفة أمام الطلاب، وتُسهم في ربطهم بالحراك الثقافي والفكري على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثقافية الثرية، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات والتفاعل مع الفعاليات الثقافية، معربين عن شكرهم لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للأنشطة الثقافية والفكرية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد