جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة ثقافية موسعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، ورافقه كل من الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الالسن، والدكتور محمود عبد العزيز عميد كلية التربية، والدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، وبمشاركة متميزة من طلاب مختلف الكليات.

وخلال الزيارة، تفقد وفد الجامعة جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، بالإضافة لتفقد عدد من مختلف دور النشر، واطلع على أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية والأدبية.

كما حرص الطلاب على اقتناء الكتب والمشاركة في الفعاليات الثقافية والندوات الفكرية التي يشهدها المعرض، بما يعكس اهتمام الجامعة بتنمية مهارات القراءة والبحث والاطلاع لدى طلابها.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إتاحته الفرصة أمام طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة جاءت حرصًا من إدارة الجامعة على تثقيف طلابها وتحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم، مؤكداً أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الجامعة تنظم سنوياً رحلات طلابية لزيارة المعرض على أفواج متتالية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن مشاركة الجامعة في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية الجامعة لبناء الإنسان المصري الواعي، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل أحد المحاور الأساسية في تشكيل وعي الطلاب وتنمية قدراتهم الفكرية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات الثقافية التي تفتح آفاق المعرفة أمام الطلاب، وتُسهم في ربطهم بالحراك الثقافي والفكري على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثقافية الثرية، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات والتفاعل مع الفعاليات الثقافية، معربين عن شكرهم لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للأنشطة الثقافية والفكرية.