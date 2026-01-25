مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب واقعة الفيديو المتداول.. صور

استقبل الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، المواطن صاحب الفيديو المتداول، وذلك للاستماع إلى شكواه والوقوف على ملابساتها.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل.

ووجّه مدير المديرية بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على سرعة حلها في إطار أحكام القانون، وبما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، ويعكس نهج الوزارة القائم على الشفافية واحترام المواطنين.

ومن جانبه، تقدّم محمد النشرتي، صاحب الفيديو المتداول، الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق بخالص الشكر والتقدير للوزير محمد جبران، وزير العمل، وللدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، مثمنًا سرعة الاستجابة، وحفاوة الاستقبال، وحسن المعاملة، والاستماع إلى شكواه بصدر رحب، والتوجيه الفوري بسرعة حلها.

وأكدت وزارة العمل استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.