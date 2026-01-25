قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: التوسع في زراعة الأشجار يُعد حقًا للأجيال القادمة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود زراعة الأشجار على جانبي طريق صبري القاضي بمدينة كفرالشيخ، تحت شعار «كفرالشيخ للأخضر»، وذلك لمضاعفة المسطحات الخضراء، وتحقيق التنمية البيئية، وتعزيز المظهر الحضاري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعمًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن التوسع في زراعة الأشجار لا يهدف إلى المظهر الجمالي فقط، بل يُعد حقًا للأجيال القادمة، لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة والتصحر، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة.

كلف محافظ كفر الشيخ بالحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامتها، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، والميادين، والشوارع، ومحيط الجهات الحكومية، وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمناطق الصناعية.

وجه محافظ كفرالشيخ بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها، واستكمال أعمال تجميل الميادين على مستوى المحافظة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز مشاتل إنتاج الأشجار بالمراكز والمدن، إلى جانب الاهتمام بزراعة النباتات المزهرة بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، داعيًا المجتمع المدني إلى المشاركة في المبادرة، وزراعة الأشجار المثمرة أمام منازلهم أو في حدائقهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الشاملة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ صبري القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

استراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

أستراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

الإنترنت

للعام الـ13 على التوالي.. الصين تحافظ على ريادتها عالميا في حجم سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

الصين تتصدر سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميا

الصين تتصدر سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميا

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد