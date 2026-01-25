محافظ كفر الشيخ: التوسع في زراعة الأشجار يُعد حقًا للأجيال القادمة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود زراعة الأشجار على جانبي طريق صبري القاضي بمدينة كفرالشيخ، تحت شعار «كفرالشيخ للأخضر»، وذلك لمضاعفة المسطحات الخضراء، وتحقيق التنمية البيئية، وتعزيز المظهر الحضاري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعمًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن التوسع في زراعة الأشجار لا يهدف إلى المظهر الجمالي فقط، بل يُعد حقًا للأجيال القادمة، لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة والتصحر، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة.

كلف محافظ كفر الشيخ بالحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامتها، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، والميادين، والشوارع، ومحيط الجهات الحكومية، وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمناطق الصناعية.

وجه محافظ كفرالشيخ بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها، واستكمال أعمال تجميل الميادين على مستوى المحافظة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز مشاتل إنتاج الأشجار بالمراكز والمدن، إلى جانب الاهتمام بزراعة النباتات المزهرة بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، داعيًا المجتمع المدني إلى المشاركة في المبادرة، وزراعة الأشجار المثمرة أمام منازلهم أو في حدائقهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الشاملة.