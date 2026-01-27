قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يفتتح أول معارض «أهلاً رمضان» بمدينة قليوب

إبراهيم الهواري

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المعرض الأول لمنتجات «أهلاً رمضان» بمدينة قليوب، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أجنحة المعرض 

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ القليوبية أجنحة المعرض المختلفة، والتي تضم السلع الأساسية من الأرز، السكر، الزيوت، المكرونة، والبقوليات، إلى جانب ركن خاص بـ ياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، حيث اطمأن على توافر كميات مناسبة من السلع تلبي احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة داخل المعرض، والتي تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب ملحوظة، بما يراعي محدودي الدخل ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.


وخلال الجولة، حرص المهندس أيمن عطية على التحدث مع المواطنين داخل المعرض، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع المعروضة، مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف توفير السلع الأساسية أولوية قصوى، مع استمرار المتابعة والتوسع في إقامة المعارض بمختلف المدن والمراكز، كما نوه إلى أنه سيتم إقامة معارض «أهلاً رمضان» بجميع مدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في مختلف المناطق.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن معرض «أهلاً رمضان» بمدينة قليوب يمثل بداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن التنسيق مع الموردين أسهم في طرح السلع بأسعار تنافسية مع الحفاظ على جودة المنتجات

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية معرض أهلا رمضان قليوب

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

هاتف Magic V6

يعيد تعريف قوة البطارية.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

هواتف ذكية

أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

