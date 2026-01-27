القليوبية.. حملات لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بشبرا

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بحملة ميدانية استهدفت رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجواد مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق، والدكتورة سلوي أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والأستاذ ياسر إبراهيم نائب رئيس الحي، بالإضافة إلى مديري الإشغالات والمخلفات الصلبة.

إزالة المخالفات

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ تندة مخالفة، وعدد من حالات إشغال الطريق، ورفع المخلفات من خلال ٥ سيارات، كما تم إزالة السلالم والمصاطب المخالفة والعربات غير المصرح بها على الطريق، كما تم تمهيد وتجريد طريق أرض الحافي تمهيداً لإستكمال أعمال الرصف.