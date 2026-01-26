وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور

توجه فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية يرافقه وفد من قيادات المديرية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تسريب الغاز بقرية ميت عاصم، مركز بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة خمسة من الأبناء.

واجب العزاء

وخلال الزيارة، قدم فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان كلمات صادقة خففت عن القلوب، مؤكدًا أن هؤلاء الأبناء أمانة وهبها الله ثم اصطفاهم إليه، وأن قضاء الله نافذ، داعيًا أسرهم إلى الصبر والاحتساب، وسائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



كما شاركت الأستاذة الدكتورة مروة ياسين في تقديم العزاء، ومشيدة بروح الإيمان والرضا التي تحلّت بها الأسرة رغم عظم المصاب.

وتؤكد مديرية أوقاف القليوبية أن القيام بالواجب الإنساني والاجتماعي هو جزء أصيل من رسالتها الدعوية، وترسيخ لقيم الرحمة والتراحم والتكاتف بين أبناء الوطن.