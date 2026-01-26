قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور

جانب من العزاء
جانب من العزاء
إبراهيم الهواري

توجه فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية يرافقه وفد من قيادات المديرية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تسريب الغاز بقرية ميت عاصم، مركز بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة خمسة من الأبناء.

واجب العزاء 

وخلال الزيارة، قدم فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان كلمات صادقة خففت عن القلوب، مؤكدًا أن هؤلاء الأبناء أمانة وهبها الله ثم اصطفاهم إليه، وأن قضاء الله نافذ، داعيًا أسرهم إلى الصبر والاحتساب، وسائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.


كما شاركت الأستاذة الدكتورة مروة ياسين في تقديم العزاء، ومشيدة بروح الإيمان والرضا التي تحلّت بها الأسرة رغم عظم المصاب.
وتؤكد مديرية أوقاف القليوبية أن القيام بالواجب الإنساني والاجتماعي هو جزء أصيل من رسالتها الدعوية، وترسيخ لقيم الرحمة والتراحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

القليوبية محافظة القليوبية مدير مديرية أوقاف القليوبية مديرية أوقاف القليوبية أوقاف القليوبية

