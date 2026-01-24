قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 نعوش ورا بعض.. دفن جثامين الأم وأولادها الأربعة ضحايا تسرب الغاز بشبرا الخيمة

خروج الجثامين
خروج الجثامين
إبراهيم الهواري

خرجت جثامين الأم وأبنائها الأربعة ضحايا حادث تسرب الغاز من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم وضعهم في ثلاث سيارات إسعاف لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنوفية لدفنهم، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين الأهالي وذويهم.


وخيّم الحزن على والد الصغار الأربعة ضحية تسرب الغاز ووالدتهم لدى انتظاره خروج جثامينهم من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث ظل يردد: عايز أشوف ولادي.


وكشف عدد من جيران الأم وأبنائها الـ 4 الذين لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بمنطقة أم بيومي التابعة لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تفاصيل العثور علي الجثامين، مؤكدين أن عم الأطفال لاحظ تغيب أبناء شقيقه، وعند محاولته الاطمئنان عليهم لم يستحيبوا، فكسر باب الشقة ودخل ليجد الجثامين الـ5 داخل شقتهم.

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.


وكلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.


وشملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره، وبيان سبب اندلاعه، وما إذا كان نتيجة تسريب غاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني مفصل عن الواقعة. 


وأمرت النيابة بانتداب فني من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، وبيان وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف وملابسات تسريب الغاز، مع إخطارها فور الانتهاء من التقارير الفنية لاتخاذ القرار القانوني اللازم.

القليوبية تسريب الغاز شبرا الخيمة خروج جثامين بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

ترشيحاتنا

النفط

كيف تضرب أزمة الغاز الاقتصاد الأوروبي؟.. خبير نفطي يوضح

زيلينسكي

زيلينسكي: المحادثات في أبوظبي كانت بناءة ونتوقع عقد اجتماعات أخرى خلال أيام

ترامب

ترامب: الصين ستلتهم كندا وستدمرها بالكامل

بالصور

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد