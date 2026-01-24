5 نعوش ورا بعض.. دفن جثامين الأم وأولادها الأربعة ضحايا تسرب الغاز بشبرا الخيمة

خرجت جثامين الأم وأبنائها الأربعة ضحايا حادث تسرب الغاز من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم وضعهم في ثلاث سيارات إسعاف لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنوفية لدفنهم، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين الأهالي وذويهم.



وخيّم الحزن على والد الصغار الأربعة ضحية تسرب الغاز ووالدتهم لدى انتظاره خروج جثامينهم من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث ظل يردد: عايز أشوف ولادي.



وكشف عدد من جيران الأم وأبنائها الـ 4 الذين لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بمنطقة أم بيومي التابعة لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تفاصيل العثور علي الجثامين، مؤكدين أن عم الأطفال لاحظ تغيب أبناء شقيقه، وعند محاولته الاطمئنان عليهم لم يستحيبوا، فكسر باب الشقة ودخل ليجد الجثامين الـ5 داخل شقتهم.

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.



وكلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.



وشملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره، وبيان سبب اندلاعه، وما إذا كان نتيجة تسريب غاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني مفصل عن الواقعة.



وأمرت النيابة بانتداب فني من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، وبيان وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف وملابسات تسريب الغاز، مع إخطارها فور الانتهاء من التقارير الفنية لاتخاذ القرار القانوني اللازم.