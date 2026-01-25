محافظ القليوبية: غلق كوبري أبو زعبل الجديد بالخانكة لبدء أعمال صيانة عاجلة.. صور

​أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن بدء أعمال صيانة شاملة لكوبري "أبو زعبل الجديد" في مدينة الخانكة، وصدور قرار بإغلاقه مؤقتاً لمدة 15 يوما أمام حركة المرور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية.

تقارير اللجنة الفنية

جاء هذا القرار، استجابةً لتقارير اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، والتي رصدت خللاً في التروس المسؤولة عن حركة الجزء المتحرك من الكوبري، مما استوجب التدخل الفوري؛ لضمان سلامة المواطنين، ومنع وقوع أي حوادث، مع توجيه الشركة المنفذة بسرعة الصيانة وفق أعلى المعايير الفنية.

ولفت المحافظ إلى أن أعمال تنسيق تتم مع الشركة المنفذة للصيانة؛ لتذليل كل العقبات الإدارية والفنية، وضمان الالتزام بالجدول الزمني للإصلاح.

ومن جهتها، تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، الموقع، ميدانيا؛ لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية والميكانيكية على أرض الواقع.

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها، أن قرار الغلق هو إجراء احترازي ضروري لحماية الأرواح، مشيرةً إلى وجود تنسيق كامل مع رئاسة مركز ومدينة الخانكة ومديرية الطرق؛ لمراقبة جودة التنفيذ لحظة بلحظة.

وأهابت محافظة القليوبية، بالمواطنين، وقائدي المركبات، الالتزام بالمسارات المرورية البديلة التي تم تحديدها بالتعاون مع إدارة المرور، حتى الانتهاء من كل أعمال الترميم وإعادة التأهيل.