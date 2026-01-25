ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب شقة سكنية بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
بلاغا بالواقعة
تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 4 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المبنى والمبانى المجاورة.
وكشفت المعاينة الاولية نشوب حريق داخل شقة سكنية اعلي مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.