المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين وتغريم كلا منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف ع ت م" ٢١ سنة - عامل - مقيم : عزبة القطاوي بهتيم - ثان شبرا الخيمة، و "أحمد إ م س"- ٤٧ سنة مقيم: ش الشربيني منشية الحرية - ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ٢٩٧٩ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٨/٢١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدم (هيروين، إندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أنه حازا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه).