وكيل صحة القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى طوخ

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى طوخ المركزي.



ويأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وفي إطار المتابعة المستمرة والتشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي.

جاهزية الأجهزة الطبية

وتابع وكيل الوزارة التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة، والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات والأطقم الطبية المدربة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمرضى.



كما تابع التشغيل التجريبي لقسم العمليات، ضمن خطة العمل التدريجية لتفعيل جميع أقسام المستشفى بكفاءة عالية، تمهيدًا للتشغيل الكامل واستقبال الحالات.



ويأتي ذلك في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز ومدينة طوخ.