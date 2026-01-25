قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمبنى قوات الأمن

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة بنها، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

ملاحم وطنية خالدة

وقام المحافظ ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور، وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح أبطال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم وطنية خالدة في سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة لكافة قيادات وضباط وأفراد جهاز الشرطة، مؤكداً أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، ويُجسد قيمة التضحية والفداء من أجل رفعة مصر.

 كما وجه المحافظ تحية إجلال وتقدير لأسر الشهداء، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى حية ومحفورة في ذاكرة الوطن، وأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب.


وفي لفتة إنسانية تعكس تقدير القيادة التنفيذية، حرص محافظ القليوبية خلال جولته بمقر قوات الأمن على مصافحة عدداً من الضباط والأفراد، وقام بتوزيع الورود عليهم، معبرًا عن شكره الشخصي لدورهم وتفانيهم في العمل.

من جانبه، أعرب مدير أمن القليوبية عن شكره وتقديره لزيارة المحافظ، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا على عهدهم، "عينًا ساهرة" لا تنام، تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، مع الإلتزام التام بإعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب.

واختُتمت الفعالية بقيام المحافظ بإهداء درع المحافظة لمدير الأمن، تقديراً للجهود الأمنية الملموسة التي تشهدها القليوبية، وتعزيزاً لروح التعاون والتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني بالمحافظة.

القليوبية إحتفالات الشرطة بنها النصب التذكاري جامعة بنها

