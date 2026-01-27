قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لبحث مطالب المواطنين.. محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بقليوب ويوجه بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي

إبراهيم الهواري

عقد المهندس محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر مجلس مدينة قليوب، وذلك لبحث ومناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه سكان مدن (قليوب، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة).


وجاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ولفيف من وكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء المدن والمراكز المذكورة، لضمان وضع حلول فورية وقانونية لكافة الملفات المطروحة.

الرعاية الاجتماعية 

وخلال اللقاء تصدرت ملفات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي أجندة اللقاء، حيث وجه المحافظ بضرورة دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي، وفي هذا الصدد، تم التنسيق لتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، كما شدد المحافظ على توفير فرص عمل لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، مؤكداً على حقهم الأصيل في العمل والإنتاج.
وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل لسيدة تعول أطفالاً بإحدى الحضانات التابعة للمديرية لضمان حياة كريمة لأسرتها.
واستجابةً للحالات الإنسانية العاجلة، أمر محافظ القليوبية بتخصيص وحدة سكنية من مساكن المحافظة لرجل مسن وزوجته ممن يحتاجون للمأوى، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير السكن الآمن والملائم لهم بشكل فوري.
وفي ملف التعليم، أبدى المحافظ حزماً شديداً تجاه شكاوى أولياء أمور إحدى المدارس بمدينة العبور، والذين تضرروا من سوء معاملة مديرة المدرسة للطلاب وفرض تبرعات إجبارية، وعلى الفور، قرر المحافظ تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وبعضوية إدارات "الحوكمة والمتابعة" و"الأمومة والطفولة"، للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، مشدداً على أن كرامة الطالب وحماية ولي الأمر من أي استغلال خط أحمر.
واختتم المحافظ اللقاء بالموافقة على طلب مجموعة من المواطنين بتوفير قطعة أرض لإقامة معرض لبيع ألعاب "الفايبر" الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الخطوة هو فتح باب رزق جديد للشباب وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة، مع تقديم خدمة ترفيهية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تدعم كل فكرة جادة تساهم في توفير فرص عمل وتخدم الصالح العام.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية قليوب اللقاء الجماهيري

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

