محافظات

الإسماعيلية.. الاستعداد لافتتاح معرض السلع الغذائية أهلا رمضان

الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والاحتكار، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مستشاري محافظ الإسماعيلية للمتابعة والمشروعات والصيانة، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي رفعت رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، دكتورة هانم سالم مدير عام فرع هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري إدارات المكتب الفني، الحوكمة، المراجعة، الشئون القانونية، والبيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض «أهلًا رمضان»، والمقرر إقامته بمركز الإسماعيلية التجاري، بمشاركة كبار التجار والسلاسل التجارية الشهيرة، مع توفير منافذ لبيع اللحوم والخضروات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

كما تم التأكيد على المتابعة الدورية لكافة المعارض والسلاسل ومنافذ البيع طوال شهر رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومديريات التموين، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، والزراعة، مع التشديد على انضباط الأسعار، والرصد الكامل لحركة الأسعار من الآن وحتى عيد الفطر، وتكثيف الحملات التموينية، مع تنفيذ مرور يومي من مديرية التموين على المعارض.

وأكد نائب المحافظ على إقامة معارض موازية لمعرض «أهلًا رمضان» بجميع المراكز والمدن، مع توفير التأمين الأمني الكامل، وخدمات الحماية المدنية والإسعاف، وتشكيل لجنة دائمة للمرور على المعرض لمتابعة المعروض، وصلاحية السلع، والالتزام بالتسعيرة المقررة.

وشدد عصام على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة، خاصة خلال شهر رمضان، وضرورة المتابعة اليومية من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء للحفاظ على أراضي الدولة.

وأكد نائب المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق فيما بينها لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، من خلال حزمة من الإجراءات والآليات التي تضمن توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومقبولة للمواطنين.

من جانبه، أوضح أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه جارٍ الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمعرض الرئيسي بمركز الإسماعيلية التجاري، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ووجَّه نائب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بدراسة توفير أماكن مقترحة لإقامة معارض لمستلزمات شهر رمضان بجميع أنحاء المحافظة، والتوسع في إقامة منافذ البيع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجَّه عصام مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية المشتركة مع مديريات الصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين، ومراقبة الأغذية، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة، مع إعداد تقارير أسبوعية بتلك الحملات.

وخلال الاجتماع، أوضحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توزيع كراتين ومواد غذائية، إلى جانب تقديم ما يقرب من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ وجبة غذائية يوميًا من خلال ١٤ مطبخًا، فضلًا عن تنفيذ حملات «طرق الأبواب»، واستمرار مبادرة «الخير» طوال شهر رمضان المبارك، وأضافت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن فرق حملة ١٠٠ مليون صحة متواجدة باستمرار في مركز الإسماعيلية التجاري.

كما أشار الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، إلى تنظيم عدد من الندوات الدينية بالمساجد، ضمن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان ونشر القيم الدينية الصحيحة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

