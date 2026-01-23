رئيس مياه الغربية: تحرك عاجل لاحتواء انهيار جزء من جسر مصرف كيتشنر بالمحلة

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تداعيات انهيار مفاجئ بجسر مصرف كيتشنر بالطريق الرابط بين قريتي البنوان ونمرة البصل بمركز المحلة الكبرى.

توجيهات مياه الشرب والصرف

التحرك جاء بالتعاون مع النائب عمرو فهمي السعيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة الكبرى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث انتقل الجميع إلى موقع الحدث فور تلقي البلاغ، لمعاينة الأضرار ووضع خطة تدخل عاجلة.

انهيار مفاجئ وأضرار بخط مياه رئيسي قطر ٨ بوصة.

كشفت المعاينة الميدانية عن انهيار مفاجئ بطول 30 مترًا من جسر المصرف، ما أدى إلى تضرر خط مياه رئيسي بقطر 8 بوصة يمتد بطول مماثل، ويخدم عددًا من المناطق الحيوية. ورغم جسامة الحدث، لم تُسجل أي حالات انقطاع فعلي في مياه الشرب أو الصرف الصحي، بفضل سرعة التحرك وكفاءة فرق الطوارئ.

مناورات تشغيلية وحلول فنية مبتكرة

بمجرد وصوله إلى الموقع، أصدر اللواء محمد عبد الفتاح تعليماته الفورية بتنفيذ مناورات تشغيلية وربط بديل لضمان استمرار ضخ المياه دون تأثر، مع تطبيب الخط المتضرر ميدانيًا باستخدام حلول فنية مبتكرة، دون الحاجة إلى إيقاف الخدمة .

وأكد رئيس الشركة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة، وأنه تم الدفع بكافة المعدات والكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف.

رسالة طمأنة للمواطنين: "جاهزون لأي طارئ"

وفي تصريح حاسم، أكد اللواء محمد عبد الفتاح أن الشركة لن تدخر جهدًا في مواجهة أي طارئ، وأن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار الخدمة وجودتها، مشددًا على أن ما حدث يُعد اختبارًا حقيقيًا لكفاءة الاستجابة وسرعة التحرك، وقد أثبتت الفرق الميدانية جدارتها في الميدان.

وأضاف: "نحن لا ننتظر الأزمات، بل نستعد لها مسبقًا بخطط طوارئ مدروسة، وما جرى اليوم يؤكد أن لدينا منظومة استجابة مرنة وفعالة قادرة على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الخدمة في أصعب الظروف".

دعم برلماني وتنفيذي على الأرض

من جانبه، أشاد النائب عمرو فهمي بسرعة استجابة الشركة وتحركها الفوري، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية هو الضمان الحقيقي لتجاوز الأزمات، وأن ما جرى اليوم يعكس نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات المحلية.