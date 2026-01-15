قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ الغربية يقف حتى ركوب آخر راكب بمواقف طنطا.. متابعة ميدانية دقيقة لحركة المواقف واستجابة فورية لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة طنطا لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي وتيسير حركة المواصلات داخل المواقف الرئيسية، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أوقات الذروة، مؤكدًا أن ملف المواصلات يمثل أحد الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن، ياتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

ولاحظ المحافظ زيادة الإقبال على وسائل النقل، وعلى الفور وجّه بالدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة لتغطية الطلب المتزايد، وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري، وأسهم في انتظام الحركة وتخفيف التكدس خلال وقت قياسي، وسط ارتياح واضح من المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ موقف سبرباي و الجلاء، حيث تابع انتظام خطوط السير وحركة سيارات الأجرة، وحرص على التواجد بين المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم بشكل مباشر، ووقف بنفسه حتى ركوب آخر راكب للاطمئنان على توافر السيارات وانتظام الحركة، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير وعدم ترك أي مواطن دون وسيلة نقل، خاصة في أوقات الذروة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين والسائقين داخل موقف الجلاء، وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة فتح  دورات المياه التي تم انشاؤها حديثا لخدمة المترددين على الموقف، مؤكدًا أن توفير الخدمات الأساسية داخل المواقف العامة حق أصيل للمواطن، وجزء لا يتجزأ من تحسين جودة الخدمة وتوفير بيئة آدمية تليق بأهالي محافظة الغربية، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الغربية أن جولاته الميدانية تستهدف رصد الواقع على الأرض، والتأكد من كفاءة منظومة النقل الداخلي وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن أي تقصير في هذا الملف غير مقبول، وأن التوجيهات واضحة لكافة الجهات التنفيذية بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام حركة المواصلات.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن راحة المواطن وتيسير تنقله داخل المدينة تمثل أولوية قصوى، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير بالتنسيق الكامل مع إدارات المواقف والمرور، لضمان انتظام الخدمة والتدخل السريع حال حدوث أي تكدسات أو زيادة مفاجئة في الطلب.

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في المتابعة اليومية لمنظومة النقل الداخلي بكافة مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين سيظل نهجًا ثابتًا، وأن تحقيق رضا المواطن وتخفيف الأعباء عنه هو الهدف الرئيسي لكافة الجهود التنفيذية.

