حوادث

محافظ الغربية يواصل متابعة حملات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 وذلك في إطار الخطة القومية الشاملة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم منظومة العمران غير المخطط.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الموجة الـ28 تُنفذ بكل حزم ودقة، وتشمل إزالة مختلف صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وطبقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة دون أي تهاون أو استثناء.

تحرك تنفيذي عاجل 

 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تقوم على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووحدات المتغيرات المكانية، وبمشاركة الجهات الأمنية، بما يحقق سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة للحفاظ على ما تم استرداده ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة تمثل أولوية لا تقبل التراخي، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وفي جميع أنحاء المحافظة، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة ويخدم الصالح العام.

ردع مخالفين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهة كافة أشكال البناء المخالف وترسيخ سيادة القانون في جميع ربوع محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات مخالفات البناء ردع مخالفين غرامات فورية

