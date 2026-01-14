رئيس إيجاس يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات مجمع غازات الصحراء الغربية

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ، تفقد المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونائبه للعمليات المهندس اسامة السمنودي مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو - الخط الرابع ( Train D ) .

و استعرض المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو الموقف التنفيذي الخاص بالمرحلة النهائية لتجارب التشغيل والتي أظهرت نتائج متميزة حيث يساهم المشروع في زيادة كمية الانتاج لخليط الإيثان بروبان اللازم لصناعة البتروكيماويات ، علاوة علي المتكثفات والبروبان التجاري والبوتاجاز لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

واستمع رئيس إيجاس إلى شرح من فريق العمل خلال تفقد المراحل المختلفة للمشروع .

كما اكد المهندس محمود عبد الحميد علي أن السيد وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قد وجه بزيادة كميات غازات التغذية للمجمع بزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الغربية خلال الفترة القادمة و من غازات دلتا النيل بشمال مصر والتي أظهرت نتائج إيجابية لإنتاج خليط الإيثان/ بروبان اللازم لتلبية احتياجات صناعة البتروكيماويات حيث ان انتاج المجمع من خليط الإيثان بروبان هو المصدر الوحيد لتغذية مجمعي سيدبك وايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية من المادة الخام و من المتوقع الوصول بالإنتاج إلى معدلات غير مسبوقة وتعزيز القيمة المضافة من الغاز الطبيعي .