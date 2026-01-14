البترول: مصر تستعد للمساهمة بخبراتها وشركاتها لدعم الأنشطة التعدينية بأفريقيا

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"، بمشاركة وزراء ونواب وزراء وممثلي مؤسسات من 17 دولة أفريقية.

وناقشت الجلسة سبل تحفيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التعدينية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل المخاطر وتحقق الجدوى الاقتصادية.

وخلال الجلسة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تجربة مصر في تعزيز تنافسيتها بقطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم توجه مصر لتعميق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية ولا سيما في المجال الاقتصادي، والذي يعد التعدين ركيزة أساسية من ركائزه.

وأضاف الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية كبيرة، لكن الأهم هو تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء باستخراج خام وتصديره، لأن الثروات المعدنية نقطة انطلاق لبناء صناعات متكاملة تخلق فرص عمل وتنمية حقيقية.

وأضاف أن مصر تشجع الاستثمار المشترك في الصناعات التعدينية، وتعزز دورها كبوابة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبراتها المتراكمة.

وأعرب الوزير استعداد مصر للمساهمة بخبراتها وشركاتها في تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية لدعم الأنشطة التعدينية والتكامل المصري الأفريقي.