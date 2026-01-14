قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
البترول: مصر تستعد للمساهمة بخبراتها وشركاتها لدعم الأنشطة التعدينية بأفريقيا

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"، بمشاركة وزراء ونواب وزراء وممثلي مؤسسات من 17 دولة أفريقية.

وناقشت الجلسة سبل تحفيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التعدينية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل المخاطر وتحقق الجدوى الاقتصادية.

وخلال الجلسة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تجربة مصر في تعزيز تنافسيتها بقطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم توجه مصر لتعميق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية ولا سيما في المجال الاقتصادي، والذي يعد التعدين ركيزة أساسية من ركائزه.

وأضاف الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية كبيرة، لكن الأهم هو تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء باستخراج خام وتصديره، لأن الثروات المعدنية نقطة انطلاق لبناء صناعات متكاملة تخلق فرص عمل وتنمية حقيقية.

وأضاف أن مصر تشجع الاستثمار المشترك في الصناعات التعدينية، وتعزز دورها كبوابة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبراتها المتراكمة.

وأعرب الوزير استعداد مصر للمساهمة بخبراتها وشركاتها في تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية لدعم الأنشطة التعدينية والتكامل المصري الأفريقي.

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

