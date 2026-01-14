قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المعادن في مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد.. وزير البترول يروج للاستثمار المصري في الرياض

وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بالرياض
وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الافتتاح الرسمي لـ "مؤتمر التعدين الدولي" في نسخته الخامسة، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".

​وافتتح المؤتمر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة واسعة من وزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم.

​ويعد المؤتمر من أهم المنصات العالمية في قطاع التعدين ،حيث يستقطب نحو 20 ألف مشارك، علاوة على الوزراء والمسؤولين من دول العالم، و400 من رؤساء وقادة شركات التعدين العالمية والمؤسسات المالية والتمويلية، إلى جانب ممثلي الصناعات المرتبطة بالتعدين؛ لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ودعم نمو القطاع، الذي ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة لارتباطه بالصناعات الاستراتيجية والطاقة الخضراء والمتجددة.

​ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية رئيسية بمؤتمر التعدين الدولي، إضافة إلى جلسة ترويجية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين المصري؛ وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات تشريعية موجهة للمستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية لاستغلال الذهب والمعادن، وإقرار حزمة حوافز لجذب شركات الاستكشاف، مع تيسير إجراءات إصدار التراخيص، واستغلال ما تتمتع به مصر من طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية متكاملة أسستها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البترول التعدين مؤتمر التعدين وزير البترول النفط

