جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تركيب وتشغيل الإشارة الضوئية المرورية الالكترونية بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والحركة اليومية المكثفة، حيث رافق المحافظ خلال جولته العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الأعمال تركيب إشارة ضوئية حديثة مزودة بكاميرات مراقبة، إلى جانب إنشاء نقطة عبور آمنة للمشاة في الاتجاهين أمام العباسي القديم للقادم من اتجاه ميدان البندر وامام منطقة بنزيون للقادم من اتجاه ميدان الشون ، بما يضمن تنظيم حركة السيارات وحماية المشاة في واحد من أكثر الشوارع حيوية بمدينة المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من العميد وائل حمودة حول آلية عمل الإشارة الجديدة، ودورها في تنظيم الحركة المرورية، مؤكدًا أن اختيار الموقع جاء بعد دراسة مرورية دقيقة نظرًا لأهميته وكثافة الاستخدام اليومي له من المواطنين والمركبات.

وحرص محافظ الغربية على الوقوف بنفسه في موقع العمل، ومتابعة مراحل التركيب حتى لحظة التشغيل الأولى للإشارة الضوئية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المباشرة هي الأساس في تقييم الأداء وضمان جودة التنفيذ، وأن أي مشروع خدمي لا يكتمل إلا برؤية نتائجه على أرض الواقع ولمس أثره الحقيقي لدى المواطنين.

تدشين محاور المرورية 

وخلال الجولة، توقّف عدد من المواطنين لتحية المحافظ والتعبير عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة، موجهين له الشكر على اهتمامه بمدينة المحلة  وحرصه على تحسين السيولة المرورية وتوفير الأمان للمشاة، وهو ما حرص المحافظ على تقديره، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي جهد تنفيذي.

تأمين المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن ملف المرور يحظى باهتمام خاص لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مشددًا على استمرار التوسع في تركيب الإشارات الذكية، وتحديث المنظومة المرورية، ودعمها بالكاميرات ونقاط العبور الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية.

حل مشكلات المواطنين 

وفي ختام الجولة، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر للعميد وائل حمودة ومديرية أمن الغربية ورجال المرور، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في الميدان، وتعاونهم الكامل لتنفيذ توجيهات المحافظة وتحقيق انسياب مروري يليق بأهالي الغربية ويعكس صورة حضارية للشارع العام.

