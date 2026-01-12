عقب تعيينه عميدا لكلية الآداب.. رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور أحمد العربي خلال استقباله

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد العربي، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الآداب، وقدم رئيس الجامعة التهنئة للعميد الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية.

توجيهات جامعة طنطا

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور محمد حسين مع الدكتور أحمد العربي أليات العمل المقترحة للمرحلة المقبلة، من خلال الخطة الاستراتيجية للكلية وللجامعة، ووجّه رئيس الجامعة بضرورة تبني رؤية طموحة ترتكز على تعزيز الابتكار في قطاع العلوم الإنسانية، مشدداً على أهمية استحداث برامج بينية جديدة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والانتقال بالأبحاث العلمية من المسار النظري إلى حلول تطبيقية تعالج مشكلات المجتمع وتواجه تحدياته الواقعية، بما يضمن تفعيل الدور التنموي للكلية.

رفع كفاءة الخدمات

ووجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية السابق، مثمناً الجهود المخلصة التي بذلها طوال فترة عمادته، وما حققته الكلية من إنجازات ملموسة تحت قيادته.