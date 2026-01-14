قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة تتابع حالة المحاصيل الشتوية في الغربية.. وتقدم الدعم للمزارعين

شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زياراتها الميدانية، للمرور على الحقول، ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية والوقوف على تأثير التقلبات الجوية الحالية، حيث تفقد وفد من الوزارة والقيادات البحثية، حقول محافظة الغربية، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ضم الوفد: الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ووكلاء المعهد، بمشاركة الدكتور ربيع الشافعي، مدير محطة بحوث الجميزة، والمهندس عبد السلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

استهدفت الجولة المرور على: حقول المزارعين والحقول الإرشادية بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن مساحات إكثارات التقاوي لضمان جودة السلالات الموزعة، إضافة إلى البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة لمتابعة استنباط أصناف قادرة على التكيف مع الإجهادات البيئية.


وتفقد مسئولو الوزارة البرامج البحثية بمحطة الجميزة، حيث تمت مناقشة رؤساء الفرق العلمية في آليات تطوير العمل الميداني، والتأكيد أن الوزارة بكافة أجهزتها تسخر إمكانياتها لخدمة الفلاح المصري وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض والمياه.

وخلال الزيارة، شدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية،  على ضرورة اليقظة التامة من قبل الفرق العلمية، خاصة فرق بحوث القمح، كما كلفهم بالتواجد المستمر بين المزارعين خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد موجات من البرودة الشديدة والصقيع، مشيرا الى أن الهدف هو تقديم توصيات فنية فورية للمزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، وضمان عدم تأثر الإنتاجية بالظروف الجوية، وذلك بإعتبار البحث العلمي الزراعي هو خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري.

حل كافة المعوقات

وعقد مسئولو وزارة الزراعة، حلقات نقاشية مع المزارعين في الحقول، استمعوا خلالها للمشكلات التي تواجههم، وتم توجيه الجهاز الإرشادي وبالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بحل كافة المعوقات فوراً، مع تزويد المزارعين بأحدث التوصيات الخاصة بالري والتسميد المتوازن لمواجهة مخاطر الصقيع.

محافظة الغربية علاء فاروق وزير الزراعة محطة الجميزة المزارعين

