قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الزراعة تفتح أبواب التعاون مع الخبرات الفنية والجمعيات الأهلية لتعزيز النهضة الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء مجلس إدارة جمعية فلاحة البساتين المصرية، بحضور  الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك ودعم نشاط الجمعية في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد فاروق على الدور التاريخي والعلمي لجمعية فلاحة البساتين، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح أبوابها للتعاون مع الخبرات الأكاديمية والجمعيات الأهلية المتخصصة بما يخدم قطاع الزراعة في مصر.

تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها: تبادل الخبرات، في مجال الإرشاد الزراعي، وتطوير المحاصيل البستانية وتبادل الخبرات، وتقديم البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية.

من جانبهم  أعرب أعضاء مجلس إدارة الجمعية،  عن تقديرهم لجهود وزارة الزراعة في تطوير القطاع، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، مؤكدين أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية، لدعم جهود التنمية والنهضة الزراعية المنشودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

الزراعة فلاحة البساتين جمعية فلاحة البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه مع استمرار ارتفاع الأسعار

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد