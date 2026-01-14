محافظ الغربية للمواطنين من داخل المركز التكنولوجي: أنا أول واحد هنا لخدمتكم| صور

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة وانضباط، بما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية للجهاز التنفيذي، في إطار نهج محافظة الغربية القائم على المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الزيارة، حرص محافظ الغربية على التواجد داخل صالة تقديم الخدمات، حيث تفقد بنفسه جميع شبابيك الخدمة، ووقف على عدد منها، مستقبلاً المواطنين، ومستمعًا إلى مطالبهم وشكواهم من موقع تقديم الخدمة مباشرة، واطلع على تفاصيل الإجراءات المتبعة وسرعة التعامل مع الطلبات.

ووجّه اللواء أشرف الجندي العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات مع سرعة إنجاز الملفات دون تعطيل، والتعامل الفوري مع الطلبات، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال والالتزام بأسلوب راقٍ في التعامل يحفظ كرامة المواطن ويُشعره بالاهتمام. وأكد المحافظ أن الكلمة الطيبة والاحترام عنصران أساسيان في منظومة تقديم الخدمة لا يقلان أهمية عن سرعة الإنجاز.

دعم الأسر والعائلات

وقال محافظ الغربية خلال حديثه المباشر للعاملين والمواطنين:كلنا موجودين هنا علشان نخدم المواطن، وأنا أول واحد فيكم، والمواطن لازم يحس إن الجهاز التنفيذي شغال عشانه وواقفه جنبه».

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن خدمة المواطن مسؤولية مباشرة لا تقبل أي تهاون أو تأخير، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المفاجئة ستظل نهجًا ثابتًا داخل جميع المصالح الحكومية والمراكز التكنولوجية، لضمان جودة الأداء والانضباط، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الخدمات الرقمية بهدف التيسير على المواطنين، واختصار الوقت والجهد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية.