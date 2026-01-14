قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية للمواطنين من داخل المركز التكنولوجي: أنا أول واحد هنا لخدمتكم| صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة وانضباط، بما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية للجهاز التنفيذي، في إطار نهج محافظة الغربية القائم على المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الزيارة، حرص محافظ الغربية على التواجد داخل صالة تقديم الخدمات، حيث تفقد بنفسه جميع شبابيك الخدمة، ووقف على عدد منها، مستقبلاً المواطنين، ومستمعًا إلى مطالبهم وشكواهم من موقع تقديم الخدمة مباشرة، واطلع على تفاصيل الإجراءات المتبعة وسرعة التعامل مع الطلبات.

ووجّه اللواء أشرف الجندي العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات مع سرعة إنجاز الملفات دون تعطيل، والتعامل الفوري مع الطلبات، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال والالتزام بأسلوب راقٍ في التعامل يحفظ كرامة المواطن ويُشعره بالاهتمام. وأكد المحافظ أن الكلمة الطيبة والاحترام عنصران أساسيان في منظومة تقديم الخدمة لا يقلان أهمية عن سرعة الإنجاز.

دعم الأسر والعائلات 

وقال محافظ الغربية خلال حديثه المباشر للعاملين والمواطنين:كلنا موجودين هنا علشان نخدم المواطن، وأنا أول واحد فيكم، والمواطن لازم يحس إن الجهاز التنفيذي شغال عشانه وواقفه جنبه».

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن خدمة المواطن مسؤولية مباشرة لا تقبل أي تهاون أو تأخير، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المفاجئة ستظل نهجًا ثابتًا داخل جميع المصالح الحكومية والمراكز التكنولوجية، لضمان جودة الأداء والانضباط، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الخدمات الرقمية بهدف التيسير على المواطنين، واختصار الوقت والجهد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل دعم الأسر والعائلات مراكز تكنولوجية طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على نوبل: جائزتي المفضلة كتاب وقطعة خبز وكوب شاي وجلسة هادئة

دار الإفتاء

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها بالطاعات.. الإفتاء توضح

شيخ الأزهر

الإمام الطيب: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد