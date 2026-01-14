قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية من قلب المحلة: تطوير شامل لكورنيش المدينة ومدخل أبو علي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروع كورنيش المحلة الجديد، ومشروع تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتغيير الشكل الحضاري للمدينة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع كورنيش المحلة الجديد، الممتد بطول ستة كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، والذي يُعد من أكبر وأهم مشروعات التطوير العمراني والمروري بالمحلة الكبرى، حيث يهدف إلى إنشاء متنفس حضاري جديد يخدم أهالي المدينة، إلى جانب دوره الحيوي في ربط المنطقة الصناعية بالطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يخفف الضغط المروري عن الشوارع الداخلية ويُسهم في انسيابية الحركة داخل المدينة. وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية تليق بتاريخ ومكانة المحلة الكبرى كعاصمة للصناعة المصرية.

دعم الصناعة المصرية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروعات الكورنيش ليست مجرد أعمال تجميل، لكنها رؤية متكاملة لإعادة تخطيط المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية يشعر المواطن بعائدها المباشر في حياته اليومية، سواء على مستوى المرور أو البيئة أو توفير مساحات آمنة ومتنفسات حضارية تليق بالأسر والشباب.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، والذي يتضمن تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش جسر بحر الملاح، وإنشاء ممشى آمن للمواطنين، إلى جانب تنفيذ طريق رئيسي مزدوج وطريق خدمة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية عند المدخل الشرقي للمدينة والقضاء على التكدسات، ورفع مستوى الأمان المروري. ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية، والانتباه لأعمال التشجير وتنسيق الموقع العام، مع المتابعة الدقيقة لعوامل السلامة والتنظيم المروري، مؤكدًا أن مدخل المدينة يعكس صورتها وهويتها ويجب أن يكون على مستوى يليق بأبناء المحلة.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتراجع عن استكمال مشروعات التطوير، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات تظل على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن ما تشهده المحلة الكبرى من مشروعات حالية يأتي ضمن خطة شاملة لتغيير شكل المدينة واستعادة رونقها الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في قلب عملية التنمية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يشعر بها الجميع.

اخبار محافظة الغربية

