محافظات

الغربية.. حملات لإزالة التعديات على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة حقوقها وتنظيم العمران وفرض سيادة القانون.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات

دعم الأسر والعائلات 

 

وأكد محافظ الغربية أن الموجة الـ28 تستهدف التعامل الجاد مع مختلف صور التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة وطبقًا للبرنامج الزمني المحدد لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق المستهدف دون تهاون أو استثناءات، وبما يعكس جدية الدولة في مواجهة البناء المخالف من جذوره على مستوى المحافظة بالكامل.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووحدات المتغيرات المكانية، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سرعة التنفيذ ودقته، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المواقع بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة يتم رصدها، للحفاظ على ما تم إنجازه ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

حماية الرقعة الزراعية 

وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز وفي جميع مراكز ومدن المحافظة، وفي إطار يوازن بين فرض الانضباط العام وتحقيق الصالح العام، بما يسهم في استقرار المجتمع وحماية مقدرات الأجيال القادمة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للبناء العشوائي والمخالف بكافة أنواعه، وترسيخ هيبة الدولة على أرض الواقع في جميع أنحاء محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين تعديات مخالفات البناء

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

