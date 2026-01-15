القبض على شخص تعدى على عاملتين بصيدلية فى الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عاملتين بإحدى الصيدليات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليهما بالسب والضرب بالغربية.

وبالفحص تبين انه بتاريخ 2 يناير تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (عاملتين بإحدى الصيدليات "مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمتين بدائرة المركز) بتضررهما من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها لرغبته فى شراء الأدوية دون انتظار دوره.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بالتعدى عليهما لتأخرهما فى صرف الأدوية له وقيامهما بصرف أدوية بديله تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





