انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
إدارة ترامب تستعين بشركات أمنية خاصة لحماية منشآت النفط في فنزويلا
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي بـ1.65 مليار دولار بنهاية العام الماضي
المجلس الوطني الفلسطيني: يجب أن تفي حماس بالتزاماتها وبالأخص تسهيل تسليم السلاح
وزير الخارجية الهولندي: ندرس إرسال قوات إلى جرينلاند
التحفظ على والدة الإعلامية شيماء جمال في أولى جلسات محاكمتها لحين صدور القرار
وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان تهريب الأسلحة
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
حوادث

القبض على شخص تعدى على عاملتين بصيدلية فى الغربية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عاملتين بإحدى الصيدليات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليهما بالسب والضرب بالغربية.

وبالفحص تبين انه بتاريخ 2 يناير تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (عاملتين بإحدى الصيدليات "مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمتين بدائرة المركز) بتضررهما من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها لرغبته فى شراء الأدوية دون انتظار دوره.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بالتعدى عليهما لتأخرهما فى صرف الأدوية له وقيامهما بصرف أدوية بديله تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الصيدليات الغربية

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

