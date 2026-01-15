تاجر مخدرات.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد ضباط الشرطة بالدقهلية بضبط شقيقه وتلفيق قضايا له دون وجه حق، والزعم بقيامه باستغلال وظيفته فى الحصول على رشاوى.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وتبين مغادرته البلاد خلال شهر ديسمبر المنقضى لإحدى الدول العربية، وتبين أن شقيقه عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة، تم ضبطه وفقاً لإجراءات مقننة بتاريخ 5 الجارى، وبحوزته “1,5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – فرد محلى”، وتم عرضه على النيابة العامة فى حينه، والتى قررت حبسه على ذمة القضية “وما زال قيد الحبس”.

كما يُشار إلى أن القائم على النشر يهدف من ادعائه إلى محاولة التشكيك فى ملابسات قضية ضبط شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





