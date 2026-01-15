دخل نادى صحى.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الأفعال المنافية للآداب بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (6 سيدات "لـ2 منهم معلومات جنائية" ، وآخران) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



