عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيسعبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

وجاء نص البرقية كالتالي:-

بمشــاعر يملؤهـــا الإعزاز والتقديــــر .. أتشــــرف وهيئة الشـــــرطة فى ذكــرى الإســـــراء والمعــراج أن نبعـــث لســـــيادتكم بأسمى آيات التهنئة .. داعياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد .

أضاءت هذه المناسبة الغراء دروب اليقين ورسخت معنى العبور من الشدة إلى الطمأنينة .. ومن المحنة إلى المنحة .. وإننا إذ نستحضر هذه النفحات المباركة ..لنُثمن ما تنعم به مصرنا الغالية من إستقرار بفضل رؤيتكم الحكيمة التى جعلت الأولوية لسيادة الوطن والحفاظ على أمنه وترسيخ ركائز التنمية والنماء .

حفظكم الله سيادة الرئيس وحـفظ مصـر بكم .. لتبقى دوماً قبلةً للسلام .. تهدى البشرية قيم الحضارة والنماء

إنه تعالى نعم المولــى ونعم النصير .



وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،،،

