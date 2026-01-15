قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مناسبة تُجدد قيم الإيمان والعطاء.. وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار  هشام بدوى رئيس مجلس النواب بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

جاء نصها كالتالي:

يُسعدنى وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم .. بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. وبأخلص الأمنيات بالتوفيق والسداد لثقة النواب فى شخصكم العزيز .. وترشيحكم رئيساً لمجلسهم الموقر .

تأتى هذه المناسبة المُباركة فى كل عام لتُجدد فى النفوس قيم الإيمان والمُثابره والعطاء .. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكن لمؤسساتنا التشريعية سُبل التوفيق والسداد .. إنه تعالى على كل شئ قدير .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عصام الدين فريد "رئيس مجلس الشيوخ" .

جاء نصها كالتالي :

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم .. بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. راجياً من المولى عز وجل .. أن يعيد تلك المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والتوفيق .

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء .. التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .. لنرجو لمسيرة مؤسستنا التشريعية العريقة مواصلة الإرتقاء والسداد .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" .

جاء نصها كالتالي:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص الأمنيات .. بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

تترسخ بمعجزة الإسراء والمعراج معانى الإيمان

والثبات .. وتتجلى فيها قيم الصبر والعزيمة .. ونحن إذ نستحضر هذه الدلالات .. لتكون دافعاً على مواصلة أداء الدور الوطنى فى تأمين الجبهة الداخلية وصون مقدرات الوطن بعزم لا يلين .

حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. لتبقى قوية شامخة بتكاتف مؤسساتها .. وماضية بثبات فى مسيرة البناء والتنمية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" .

جاء نصها كالتالي:-

يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة أن نُعرب لفضيلتكم ومؤسسة الأزهـر الشــريف .. عن خالص التهانى القلبية بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. التى إختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة التى ترسخ فى النفوس معانى الصبر واليقين .. وتؤكدُ أن مع العسر اليسر ومع الإخلاص التوفيق .. فإننا نرجو لجهودكم المتواصلة فى نشر قيم الدين السمحة دوام التوفيق والسداد ليظل أزهـــرنا الشـــــريف منـــارة للهــَدىِّ والإســتنارة .. ومقصداً للسائلين عن صحيح الدين .. وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة .. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة ورخاء .

وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور أســـامـة الأزهــــرى "وزير الأوقاف" .

 جاء نصها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم .. بخالص التهنئة وصادق التمنيات ..بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

نحتفى بتلك الذكرى العطرة فى كل عام .. ليترسخ فى وجداننا أن صاحبها المصطفى – صلى الله عليه وسلم - الذى أسرى به المولى عز وجل .. قد حمل رسالته ومعجزته الخالدة لنشر الإسلام الحنيف .. وهداية البشرية وإنتشالها من الظلمات والمغالاة إلى الإعتدال .. ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل .. بأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين .. ونشر وسطيته السمحة.. وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة .. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .

وكل عـــــام وفضيلتكم بخـــــير،

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور نظيــــر عيـــــاد "مفتى جمهورية مصر العربية" . 

جاء نصها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم .. بخالص التهنئة وصادق التمنيات .. بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

إن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة التى ضرب المولى فيها مثلٌ يعجز العلم عن فهمه .. ويفوق قدرات العقل .. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان .. لتكون دافعاً للمجتهدين وحافزاً لهم .

حفظ الله جهود دار الإفتاء المصرية .. فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة .. وأعاد عليكم هذه الذكرى العطرة .. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .
 

وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير،


وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .

 جاء نصها كالتالي :-

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .

إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى

عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف .. نستلهم منها كل معانى البذل والعطاء والسمو والإرتقاء .. مبتهلين إليه جل وعلىَّ أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة .. ومصر والأمة العربية والإسلامية .. فى أمان ورفعة وإزدهار .

حفــــظ الله مصـــــر واحة للخير والأمان .. وهيــــأ لهـــا سبل التقدم والرخاء .. بجهود أبنائها وتكاتفهم فى نسيج واحد

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــام وأنتــم جميعـــاً بخــــير.

وزير الداخلية برقية تهنئة رئيس مجلس النواب شيخ الأزهر

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

