فيديوهات لاثبات الإدانة.. تفاصيل 10 دقائق مثيرة في محاكمة والدة شيماء جمال

ترافع ابراهيم طنطاوي مقدم الدعوى ضد والدة شيماء جمال أمام محكمة جنح العمرانية .

وادعى الدفاع مدنيا بمبلغ ٢٠٠ ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لما نسب إليها من وقائع بلطجة وتهديد بالايذاء وسب وقذف.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تضمنت عشرات من مقاطع الفيديو التي تثبت ارتكابها الواقعة وظهورها في لقاءات عديدة تهين المحاميان ابراهيم طنطاوي وعلياء سلامة.

وقررت محكمة جنح العمرانية التحفظ على ماجدة الحشاش والدة الاعلامية شيماء جمال عقب سماع مرافعات الدفاع لحين صدور القرار

ووصلت ماجدة الحشاش والدة الاعلامية شيماء جمال الى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظر أولى جلسات محاكمتها في اتهامها بسب محاميي خصومها.

وقالت والدة الاعلامية شيماء جمال فور وصولها أمام المحكمة أنها استعادت حق ابنتها من قاتليها وما يحدث الآن دفاع عن اسم ابنتها ممن يعتدون على سيرتها.

وتنظر محكمة جنح العمرانية اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج ولقاءات تليفزيونية.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.

وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.

وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، واللذين انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة. كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.