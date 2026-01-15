جمع أموالا من المواطنين .. نصاب ينشأ صفحة بشعار وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم أعمال النصب والإحتيال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) بإنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى تحمل إسم وشعار "وزارة الداخلية" ونشر القضايا والأخبار الخاصة بالوزارة ومزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تقديم الخدمات وفحص شكاوى المواطنين نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة".

كما تبين إدارته لعدد 4 صفحات منتحلاً صفة شركات صيانة أجهزة كهربائية للنصب والإحتيال على المواطنين" - بطاقة دفع إلكترونى تحوى مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهـــته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





