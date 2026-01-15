مقابل المال.. القبض على رجل وسيدتين يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص وسيدتين " لـ 2 منهم معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (3 هواتف محمول " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





