ضبط 6 أطنان ملح طعام ومخللات مجهولة المصدر في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من ضبط 6 أطنان ملح طعام ومخللات مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنعين بدون ترخيص بمركز بسيون.

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من السعودى الجارية مدير إدارة تموين بسيون، بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط 2طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

كما تم ضبط 4 طن مخللات متنوعة، بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مصنع غير مرخص.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه ، وتحرير محضرين لصاحبى المصنعين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.