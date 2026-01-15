قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
محافظات

ضبط 6 أطنان ملح طعام ومخللات مجهولة المصدر في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من ضبط 6 أطنان ملح طعام ومخللات مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنعين بدون ترخيص بمركز بسيون.

حملات تموينية 


وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من السعودى الجارية مدير إدارة تموين بسيون، بتمكن حملة تموينية  بمركز بسيون، من ضبط 2طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

ردع مخالفين 

كما تم ضبط 4 طن مخللات متنوعة، بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مصنع غير مرخص.

حملات تموينية 


تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه ، وتحرير محضرين لصاحبى المصنعين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

