بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
أخبار العالم

سوريا .. الاحتلال يقيم تحصينات داخل قاعدة تل أحمر غربي ريف القنيطرة

قوات الاحتلال- أرشيفي
قوات الاحتلال- أرشيفي
محمود نوفل

أفادت مصادر محلية من القنيطرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت  بإقامة تحصينات داخل قاعدة تل أحمر غربي ريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، ذكرت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت الوكالة السورية في وقت سابق أشارت إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية توغلت في القرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

كما ، توغلت قوات الاحتلال في بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي

