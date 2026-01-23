سوريا .. الاحتلال يقيم تحصينات داخل قاعدة تل أحمر غربي ريف القنيطرة

أفادت مصادر محلية من القنيطرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإقامة تحصينات داخل قاعدة تل أحمر غربي ريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، ذكرت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت الوكالة السورية في وقت سابق أشارت إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية توغلت في القرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

كما ، توغلت قوات الاحتلال في بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي