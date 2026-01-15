قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي السوري

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الخميس، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية توغلت في القرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

وبالأمس ، توغلت قوات الاحتلال أمس في بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

كما طالبت سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

سوريا قوات الاحتلال ريف القنيطرة اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 المجتمع الدولي الجنوب السوري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

البابا لاون

الفاتيكان يُنجز لوحة فسيفسائية جديدة لقداسة البابا لاون وفق التقليد البابوي

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

