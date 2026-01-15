قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الخميس، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية توغلت في القرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

وبالأمس ، توغلت قوات الاحتلال أمس في بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

كما طالبت سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.