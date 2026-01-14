قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
أخبار العالم

سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب

حلب
حلب
قسم الخارجي

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن يُراقب التطورات في مدينة حلب السورية والمناطق المحيطة بها، طالبا من الأطراف المتنازعة بضرورة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر.

التطورات في حلب السورية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "نراقب عن كتب التطورات في حلب والمنطقة المحيطة بها. نحث جميع الاطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد مستوى التوتر, واعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية". 

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان لها "كما نواصل دعوة جميع الاطراف المعنية الى العودة الى طاولة المفاوضات بحسن نية والسعي إلى حل دبلوماسي دائم من خلال الحوار".

وتابع البيان "وكما ذكرت سابقاً, فإن سوريا التي تنعم بالسلام مع نفسها وجيرانها يمكن ان تسهم في تحقيق شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً.. تجمع الولايات المتحدة وسوريا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

