سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن يُراقب التطورات في مدينة حلب السورية والمناطق المحيطة بها، طالبا من الأطراف المتنازعة بضرورة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر.

التطورات في حلب السورية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "نراقب عن كتب التطورات في حلب والمنطقة المحيطة بها. نحث جميع الاطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد مستوى التوتر, واعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية".

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان لها "كما نواصل دعوة جميع الاطراف المعنية الى العودة الى طاولة المفاوضات بحسن نية والسعي إلى حل دبلوماسي دائم من خلال الحوار".

وتابع البيان "وكما ذكرت سابقاً, فإن سوريا التي تنعم بالسلام مع نفسها وجيرانها يمكن ان تسهم في تحقيق شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً.. تجمع الولايات المتحدة وسوريا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".